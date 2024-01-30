Львівщина першою в Україні звершила декомунізацію: ліквідовано 312 радянських пам'яток
Київ • УНН
Львівська область демонтувала всі 312 радянських пам'ятників, ставши першою областю в Україні, яка завершила процес декомунізації. Місцеві громади та активісти демонтували пам'ятники без використання бюджетних коштів.
Львівська область першою в Україні завершила процес декомунізації та позбулася всіх радянських пам'ятників. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
За словами очільника Львівської ОВА, сьогодні у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник. Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких.
Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації
Він також наголосив, що на декомунізацію регіону не витрачали бюджетних коштів. Всю роботу виконували силами місцевих громад та активістів.
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Доповнення
Заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, який є головою робочої групи з питань декомунізації розповів, що найчастіше це були монументи воїнам радянської армії, обеліски, фігури колгоспниць та "скорботних матерів".
Найбільше радянських пам’яток було у Львівському районі – 78, у Червоноградському — 62, а у Золочівському — 51.
Нагадаємо
В рамках декомунізації депутати міської ради Новомосковська, що на Дніпропетровщині, пропонують назвати місто – Нова Самарь.