Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

В Украине могут переименовать еще ряд городов и сел в разных областях Украины. Среди прочего новые названия получат Бровары, Павлоград и Червоноград. Об этом пишет УНН со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Романа Лозинского.

Детали

По его словам, пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации.

На Днепропетровщине депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города

Среди прочего, планируются следующие переименования:

Червоноград - Шептицкий;

Южное - Порт-Аненталь;

Павлоград - Матвеев;

Синельниково - Реднополье;

Бровары - Бровары.

Важно

Стоит отметить, что это решение не окончательное. За него еще должны будут проголосовать депутаты Верховной рады.

Напомним

Зимой городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что власти города решили отказаться от улицы Пушкина, теперь она переименована в честь Григория Сковороды.