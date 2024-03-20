Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
chervonogradЧервоноград
ukrainaУкраина
pavlogradПавлоград
brovariБровары
kharkivХарьков
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  54304 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  63715 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  112927 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  129356 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131647 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127305 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125030 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  234880 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142900 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134608 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

  •  10556 просмотра
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

  •  8441 просмотра
На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

  •  9138 просмотра
10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

  •  9007 просмотра
Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

  •  7975 просмотра
Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

  •  10300 просмотра
Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

  •  10362 просмотра
Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

  •  11583 просмотра
Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

  •  9129 просмотра
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

  •  15990 просмотра

Популярные

Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

  •  85533 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  130063 просмотра
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

  •  102409 просмотра
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

  •  107930 просмотра
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

  •  109692 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  36546 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  130063 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  234880 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  211950 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  354177 просмотра

Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.

Общество •   •  10556 просмотра
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

В Полтавской области количество случаев заболевания ветряной оспой за последнюю неделю выросло почти в десять раз: 188 человек заболели, из них 10 взрослых, остальные - дети.

Общество •   •  8441 просмотра
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

Прабово Субианто, бывший генерал и министр обороны, победил на президентских выборах в Индонезии с 58,6% голосов, получив 96 миллионов голосов. Оппоненты обвинили его и действующего президента Джоко Видодо в фальсификации выборов и непотизме.

Новости Мира •   •  9138 просмотра
На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

Министерство цифровой трансформации сообщило, что онлайн-сервисы для моряков на портале "Дія" стали популярными, позволяя прозрачно проводить сертификацию и выдачу квалификационных документов без посредников, экономя 150 миллионов долларов ежегодно для государственного бюджета.

Общество •   •  9007 просмотра
10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

Нидерланды вернули восемь незаконно вывезенных из Украины археологических артефактов, среди которых наконечники копий и стрел, датируемые от римских времен до средневековья, в посольство Украины в Нидерландах.

Общество •   •  7975 просмотра
Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

В результате российских обстрелов Никопольского района в течение дня был ранен человек, повреждены дома, автомобили, линии электропередач и газопровод.

Война •   •  10300 просмотра
Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.

Экономика •   •  10362 просмотра
Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

20 марта 2024 года с 22:30 до 23:30 будет частично ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с программно-техническим обслуживанием.

Общество •   •  11583 просмотра
Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезд из-за протестов фермеров в Польше, сесть на другой поезд в Украину по имеющимся билетам из Перемышля, Люблина и Хелма.

Общество •   •  9129 просмотра
Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Украина предлагает ввести дополнительное специальное налогообложение на экспорт российской нефти, газа, алмазов и другого сырья после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные российской агрессией, и настаивает на конфискации около 300 миллиардов долларов из замороженных суверенных активов России для восстановления Украины.

Война •   •  15990 просмотра
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков