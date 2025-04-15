Червоноград

рф ракетами та дронами атакувала об'єкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанцію на Львівщині, сталися пожежі - ОВА

Ворожі крилаті ракети та БПЛА атакували два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, спричинивши пожежі, які були швидко ліквідовані, без жертв та перебоїв у роботі систем життєзабезпечення.