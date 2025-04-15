Червоноград

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25199 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153272 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134567 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137280 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133384 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133693 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195892 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77489 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164574 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Нардеп Камельчук написав заяву про вихід із партії “Слуга народу”: парламентарій назвав причину

Юрій Камельчук покидає партію "Слуга народу" через голосування за перейменування Червонограда на Шептицький. Він критикує ігнорування волі громади та заявляє про продовження роботи у фракції.

Суспільство • 19 вересня, 16:40 • 18130 перегляди

На Львівщині зіткнулися фургон і легковик: четверо травмованих

На Львівщині сталася ДТП за участю Ford Transit Connect та Renault Megane. Внаслідок зіткнення четверо пасажирів Renault отримали травми та були доставлені до лікарні. Поліція встановлює обставини події.

Кримінал та НП • 7 серпня, 10:59 • 15600 перегляди

Уряд зареєстрував 9 нових індустріальних парків, де буде створено орієнтовно 11 000 робочих місць

У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано 9 нових індустріальних парків, що спеціалізуються на різних видах діяльності, таких як деревообробка, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість тощо, створюючи близько 11 000 робочих місць та сприяючи економічному зростанню.

Економіка • 15 травня, 12:04 • 14715 перегляди

Пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Львівщині після ракетної атаки рф загасили - ОВА

Після влучання ракети на об'єкті критичної інфраструктури у Червоноградському районі спалахнула пожежа, яка потребувала 35 пожежників та 7 одиниць спеціальної техніки, щоб загасити полум'я на площі 100 квадратних метрів без жертв та постраждалих.

Війна • 8 травня, 08:20 • 14907 перегляди

На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Російські війська атакували важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах Львівської області, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.

Війна • 8 травня, 05:27 • 21643 перегляди

Одна з російських ракет, що атакувала Львівщину, впала за 15 км від польського кордону - Прем'єр Польщі

Одна з російських ракет, яка атакувала Львівську область, впала за 15 кілометрів від польського кордону.

Війна • 27 квітня, 11:04 • 44278 перегляди

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині - Козицький

Ворог атакував два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах Львівської області, спричинивши руйнування та пожежі, але обійшлося без жертв та пошкоджень житлової інфраструктури.

Суспільство • 27 квітня, 06:56 • 67056 перегляди

Рада планує перейменувати 15 міст України: які у переліку

Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.

Суспільство • 25 квітня, 06:46 • 33671 перегляди

На прикордонній дорозі Червоноград - Рава-Руська розпочали укладку дорожного покриття: коли планують завершити

Дорожники розпочали асфальтування прикордонної дороги Червоноград-Рава-Руська, облаштування тротуарів, узбіч, з'їздів та ремонт двох мостових переходів, 53-кілометрову ділянку планують завершити цього року.

Суспільство • 12 квітня, 12:58 • 28232 перегляди

рф ракетами та дронами атакувала об'єкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанцію на Львівщині, сталися пожежі - ОВА

Ворожі крилаті ракети та БПЛА атакували два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, спричинивши пожежі, які були швидко ліквідовані, без жертв та перебоїв у роботі систем життєзабезпечення.

Війна • 11 квітня, 05:40 • 33766 перегляди

Бровари, Павлоград і Червоноград: в Україні можуть перейменувати 5 міст та понад сотню сіл

Україна планує перейменувати 5 міст і 104 села в рамках деколонізації, в тому числі перейменувати Червоноград на Шептицький, Павлоград на Матвіїв і Бровари на Броварі.

Суспільство • 20 березня, 17:15 • 33070 перегляди

Львівщина першою в Україні звершила декомунізацію: ліквідовано 312 радянських пам'яток

Львівська область демонтувала всі 312 радянських пам'ятників, ставши першою областю в Україні, яка завершила процес декомунізації. Місцеві громади та активісти демонтували пам'ятники без використання бюджетних коштів.

Суспільство • 30 січня, 13:37 • 32825 перегляди

На Львівщині зіткнулися Audi A6 та Land Rover: загинула 27-річна жінка, трьох людей поранено

Одна людина загинула та троє травмованих внаслідок автозіткнення у Червонограді.

Кримінал та НП • 29 січня, 08:00 • 21692 перегляди