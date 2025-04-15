Юрій Камельчук покидає партію "Слуга народу" через голосування за перейменування Червонограда на Шептицький. Він критикує ігнорування волі громади та заявляє про продовження роботи у фракції.
На Львівщині сталася ДТП за участю Ford Transit Connect та Renault Megane. Внаслідок зіткнення четверо пасажирів Renault отримали травми та були доставлені до лікарні. Поліція встановлює обставини події.
У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано 9 нових індустріальних парків, що спеціалізуються на різних видах діяльності, таких як деревообробка, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість тощо, створюючи близько 11 000 робочих місць та сприяючи економічному зростанню.
Після влучання ракети на об'єкті критичної інфраструктури у Червоноградському районі спалахнула пожежа, яка потребувала 35 пожежників та 7 одиниць спеціальної техніки, щоб загасити полум'я на площі 100 квадратних метрів без жертв та постраждалих.
Російські війська атакували важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах Львівської області, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.
Одна з російських ракет, яка атакувала Львівську область, впала за 15 кілометрів від польського кордону.
Ворог атакував два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах Львівської області, спричинивши руйнування та пожежі, але обійшлося без жертв та пошкоджень житлової інфраструктури.
Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.
Дорожники розпочали асфальтування прикордонної дороги Червоноград-Рава-Руська, облаштування тротуарів, узбіч, з'їздів та ремонт двох мостових переходів, 53-кілометрову ділянку планують завершити цього року.
Ворожі крилаті ракети та БПЛА атакували два критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, спричинивши пожежі, які були швидко ліквідовані, без жертв та перебоїв у роботі систем життєзабезпечення.
Україна планує перейменувати 5 міст і 104 села в рамках деколонізації, в тому числі перейменувати Червоноград на Шептицький, Павлоград на Матвіїв і Бровари на Броварі.
Львівська область демонтувала всі 312 радянських пам'ятників, ставши першою областю в Україні, яка завершила процес декомунізації. Місцеві громади та активісти демонтували пам'ятники без використання бюджетних коштів.
Одна людина загинула та троє травмованих внаслідок автозіткнення у Червонограді.