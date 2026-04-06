Зверства в Буче: подозрения в расстреле и пытках гражданских, еще три дела против россиян переданы в суд
Киев • УНН
Прокуроры идентифицировали более 200 оккупантов, причастных к зверствам в Буче. В суд переданы дела об убийствах гражданских и жестоких пытках.
В Буче продолжается расследование военных преступлений российских военных. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о новых подозрениях в расстрелах и пытках гражданских, еще три дела уже переданы в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Следствие устанавливает всех причастных: среди задокументированного - прицельные обстрелы мирных жителей, пытки и убийства. Идентифицировано более 200 российских военных
Прокуроры сообщили о подозрениях двум российским военным в оконченном покушении на умышленное убийство гражданского лица и жестоком обращении с гражданским населением.
Еще в отношении трех военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка вс рф прокуроры направили в суд обвинительные акты по фактам жестокого обращения и умышленных убийств гражданских.
Первый эпизод
Прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении разведчику-снайперу разведывательного взвода 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вс рф.
Ему инкриминируют оконченное покушение на умышленное убийство гражданского лица по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 УК Украины.
По данным следствия, в марте 2022 года этот военный вместе с другими российскими солдатами патрулировал улицу Яблунскую в Буче.
В это время местные жители возле жилого дома хоронили гражданского мужчину, погибшего в результате действий военных рф.
Увидев гражданских, подозреваемый безосновательно открыл огонь.
Один из жителей, спасая свою жизнь, бросился бежать в подвал. Следствие считает, что, осознавая, что перед ним гражданский человек, не представляющий угрозы, российский военный произвел прицельные выстрелы из автомата АК-12 в голову потерпевшего.
Мужчине удалось избежать попадания и спрятаться в подвале, что спасло ему жизнь. В то же время потерпевший испытал моральные страдания.
Прокурор отмечает, что этот военнослужащий уже в пятый раз привлекается к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные в Буче.
Второй эпизод
Еще один подозреваемый - военнослужащий рф, воевавший в 234-м десантно-штурмовом полку 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ вс рф.
По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в Буче, он нанес телесные повреждения местному жителю, который не участвовал в вооруженном конфликте, а затем издевался над его человеческим достоинством.
У потерпевшего не было никакого оружия, орудия или других средств, которые могли бы хоть как-то оправдать применение насилия.
Следствие квалифицирует это как жестокое обращение с гражданским населением.
Кроме того, стоит отметить, что в ноябре 2025 года этот же военнослужащий уже был осужден за аналогичные преступления, совершенные в Буче, к 11 годам лишения свободы.
Специальное досудебное расследование по этим эпизодам осуществляет Главное следственное управление Нацполиции Украины.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора также направили в суд три обвинительных акта в отношении трех военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка вс рф. Им инкриминируют жестокое обращение и умышленные убийства гражданского населения по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.
Первый обвинительный акт
Речь идет о наводчике-разведчике 34-й отдельной бригады оперативного назначения.
Он незаконно задержал и пытал двух жителей Бучи, применяя электрошокер и холодное оружие.
Целью было получение информации о Вооруженных Силах Украины и людях, поддерживающих Силы обороны Украины.
Второй обвинительный акт
Командир орудия 234-го десантно-штурмового полка.
Ему инкриминируют сразу несколько эпизодов.
7 марта 2022 года военнослужащие 234-го полка задержали в собственном доме местного жителя. Его отвели в соседнее домовладение, где во время допроса избивали и пытали, нанеся телесные повреждения и сквозное огнестрельное ранение правой кисти. Следствие считает, что этим потерпевшему причинили вред здоровью и физическую боль.
Затем в тот же день российские военные конвоировали мужчину в другое соседнее домовладение, где в присутствии других гражданских заставили его стать на колени, направили на него оружие и угрожали убить.
После этого, по приказу командира, потерпевшего отвели в подвальное помещение, где убили выстрелом в голову.
12 марта 2022 года военнослужащие 234-го полка пришли на территорию частного домовладения в Буче, где находились двое гражданских мужчин.
Они пытались получить от них информацию о ВСУ и людях, поддерживающих Силы обороны Украины. Не получив никакой информации, российские военные убили обоих мужчин выстрелами в голову.
26 марта 2022 года, находясь возле перекрестка улиц Шота Руставели и Семьи Красовских в Буче, военнослужащий 234-го полка открыл огонь на поражение по гражданскому, который находился на проезжей части.
По данным следствия, он произвел не менее шести выстрелов из автоматического стрелкового оружия, в результате чего потерпевший погиб.
28 марта 2022 года на территории частного домовладения в Буче этот же военнослужащий совершил бесчеловечное обращение в отношении местного жителя: закрепил гранату под его одеждой, направил на него огнестрельное оружие и выстрелил под ноги.
Следствие расценивает это как жестокое обращение с гражданским населением.
Третий обвинительный акт
Еще один обвиняемый - электродизелист 234-го десантно-штурмового полка.
По данным следствия, 16 марта 2022 года он задержал жителя Бучи, пытаясь получить от него информацию о ВСУ и людях, поддерживающих Силы обороны Украины.
Не получив желаемой информации, военный отвел потерпевшего в соседнее домовладение и убил выстрелом в голову.
Прокуроры подчеркнули, что все потерпевшие были гражданскими лицами, не участвовали в вооруженном конфликте и не имели при себе оружия или каких-либо предметов, которые могли бы оправдать применение к ним насилия. В настоящее время идентифицировано и сообщено о подозрении уже 215 солдатам рф, совершавшим преступления на Бучанщине.
