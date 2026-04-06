Звірства у Бучі: підозри за розстріл і катування цивільних, ще три справи проти росіян передали до суду

У Бучі триває розслідування воєнних злочинів російських військових. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили нові підозри за розстріли та катування цивільних, ще три справи вже передано до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Слідство встановлює всіх причетних: серед задокументованого - прицільні обстріли мирних мешканців, тортури та вбивства. Ідентифіковано понад 200 російських військових - йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомили про підозри двом російським військовим у закінченому замаху на умисне вбивство цивільної особи та жорстокому поводженні із цивільним населенням.

Ще щодо трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку зс рф прокурори скерували до суду обвинувальні акти за фактами жорстокого поводження та умисних вбивств цивільних.

Перший епізод

Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру розвіднику-снайперу розвідувального взводу 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф.

Йому інкримінують закінчений замах на умисне вбивство цивільної особи за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України.

За даними слідства, у березні 2022 року цей військовий разом з іншими російськими солдатами патрулював вулицю Яблунську в Бучі.

У цей час місцеві жителі біля житлового будинку ховали цивільного чоловіка, який загинув унаслідок дій військових рф.

Побачивши цивільних, підозрюваний безпідставно відкрив вогонь.

Один із мешканців, рятуючи своє життя, кинувся тікати до підвалу. Слідство вважає, що, усвідомлюючи, що перед ним цивільна людина, яка не становить загрози, російський військовий здійснив прицільні постріли з автомата АК-12 у голову потерпілого.

Чоловіку вдалося уникнути влучання і сховатися у підвалі, що врятувало йому життя. Водночас потерпілий зазнав моральних страждань.

Прокурор зазначає, що цей військовослужбовець уже вп’яте притягується до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, вчинені в Бучі.

Другий епізод

Ще один підозрюваний - військовослужбовець рф, який воював у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ зс рф.

За даними слідства, в березні 2022 року, перебуваючи у Бучі, він завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю, який не брав участі у збройному конфлікті, а потім знущався з його людської гідності.

У потерпілого не було жодної зброї, знаряддя чи інших засобів, які могли б хоч якось виправдати застосування насильства.

Слідство кваліфікує це як жорстоке поводження з цивільним населенням.

Крім того, варто зазначити, що в листопаді 2025 року цього ж військовослужбовця вже засудили за аналогічні злочини, вчинені в Бучі, до 11 років позбавлення волі.

Спеціальне досудове розслідування в цих епізодах здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора також скерували до суду три обвинувальні акти щодо трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку зс рф. Їм інкримінують жорстоке поводження та умисні вбивства цивільного населення за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Перший обвинувальний акт

Йдеться про навідника-розвідника 34-ї окремої бригади оперативного призначення.

Він незаконно затримав і катував двох мешканців Бучі, застосовуючи електрошокер і холодну зброю.

Метою було отримання інформації про Збройні Сили України та людей, які підтримують Сили оборони України.

Другий обвинувальний акт

Командир гармати 234-го десантно-штурмового полку.

Йому інкримінують одразу кілька епізодів.

7 березня 2022 року військовослужбовці 234-го полку затримали у власному будинку місцевого жителя. Його відвели до сусіднього домоволодіння, де під час допиту били та катували, завдавши тілесних ушкоджень і наскрізного вогнепального поранення правої кисті. Слідство вважає, що цим потерпілому спричинили шкоду здоров’ю та фізичний біль.

Потім того ж дня російські військові конвоювали чоловіка до іншого сусіднього домоволодіння, де в присутності інших цивільних змусили його стати на коліна, направили на нього зброю і погрожували вбити.

Після цього, за наказом командира, потерпілого відвели до підвального приміщення, де вбили пострілом у голову.

12 березня 2022 року військовослужбовці 234-го полку прийшли на територію приватного домоволодіння в Бучі, де перебували двоє цивільних чоловіків.

Вони намагалися отримати від них інформацію про ЗСУ та людей, які підтримують Сили оборони України. Не отримавши жодної інформації, російські військові вбили обох чоловіків пострілами в голову.

26 березня 2022 року, перебуваючи біля перехрестя вулиць Шота Руставелі та Сім’ї Красовських у Бучі, військовослужбовець 234-го полку відкрив вогонь на ураження по цивільному, який перебував на проїзній частині.

За даними слідства, він здійснив щонайменше шість пострілів з автоматичної стрілецької зброї, внаслідок чого потерпілий загинув.

28 березня 2022 року на території приватного домоволодіння в Бучі цей же військовослужбовець вчинив нелюдське поводження щодо місцевого мешканця: закріпив гранату під його одягом, направив на нього вогнепальну зброю і вистрілив під ноги.

Слідство розцінює це як жорстоке поводження з цивільним населенням.

Третій обвинувальний акт

Ще один обвинувачений - електродизелист 234-го десантно-штурмового полку.

За даними слідства, 16 березня 2022 року він затримав мешканця Бучі, намагаючись отримати від нього інформацію про ЗСУ та людей, які підтримують Сили оборони України.

Не отримавши бажаної інформації, військовий відвів потерпілого до сусіднього домоволодіння і вбив пострілом у голову.

Прокурори наголосили, що всі потерпілі були цивільними особами, не брали участі у збройному конфлікті і не мали при собі зброї чи будь-яких предметів, які могли б виправдати застосування до них насильства. Наразі ідентифіковано і повідомлено про підозру вже 215 солдатам рф, які вчиняли злочини на Бучанщині.

