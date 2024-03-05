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"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 17:59  •  10374 просмотра

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Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.

Сегодня, 5 марта, правительство Латвии утвердило план военного укрепления восточной границы, на реализацию которого планируют потратить 303 миллиона евро. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали 

План является частью создания Балтийской линии обороны, предусматривающей создание пунктов поддержки подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии вдоль всей границы России и Беларуси - оборонительных позиций для солдат и укрепленных позиций, различных заграждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

Отмечается, что в течение следующих пяти лет оборонная отрасль инвестирует в укрепление границы 303 миллиона евро. Работы, на которые предназначено это финансирование, начнутся в этом месяце.

Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности5 марта 2024, 17:47 • 7166 просмотров

Дополнение

В издании отметили, что укрепление латвийской границы начнется с перекопки существующих дорог и создания противотанковых рвов.

Кроме того, будут размещены различные виды препятствий: противотанковые рвы будут укреплены бетонными блоками и конструкциями, например, так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами.

При этом для оперативного усиления оборонительных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов.

Также будут разработаны планы подготовки важнейших транспортных артерий - автомобильных, железных дорог, мостов - для подготовки к быстрому и эффективному прорыву с целью задержания возможного продвижения противника.

Напомним

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и белоруссией для сдерживания и защиты от военных угроз.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
latviyaЛатвия
frantsiyaФранция
litvaЛитва
estoniyaЭстония
polshaПольша
"Зуби дракона" та протитанкові рови: Латвія затвердила план зміцнення кордону з рф та білоруссю
"Dragon's teeth" and anti-tank ditches: Latvia approves a plan to strengthen the border with russia and belarus
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"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.

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