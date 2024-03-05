"Зуби дракона" та протитанкові рови: Латвія затвердила план зміцнення кордону з рф та білоруссю
Київ • УНН
Уряд Латвії затвердив план вартістю 303 мільйони євро для зміцнення укріплень уздовж східного кордону з росією та білоруссю в рамках створення спільної Балтійської оборонної лінії.
Сьогодні, 5 березня, уряд Латвії затвердив план військового зміцнення східного кордону, на реалізацію якого планують витратити 303 мільйони євро. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
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План є частиною створення Балтійської лінії оборони, що передбачатиме створення пунктів підтримки підрозділів Національних Збройних сил (НЗС) Латвії уздовж усього кордону росії та білорусі – оборонних позицій для солдатів і укріплених позицій, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів і мін.
Зазначається, що протягом наступних п'яти років оборонна галузь інвестує в зміцнення кордону 303 мільйони євро. Роботи, на які призначене це фінансування, розпочнуться в цього місяця.
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У виданні зазначили, що зміцнення латвійського кордону розпочнеться з перекопування наявних доріг і створення протитанкових ровів.
Окрім того, будуть розміщені різні види перешкод: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками і конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" і протитанковими мінами.
При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні буде визначено і встановлено безпечні сховища вибухових речовин і мін, а також інженерно-технічних матеріалів.
Також будуть розроблені плани підготовки найважливіших транспортних артерій – автомобільних, залізниць, мостів – для підготовки до швидкого й ефективного прориву з метою затримки можливого просування противника.
Нагадаємо
Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.