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"Зуби дракона" та протитанкові рови: Латвія затвердила план зміцнення кордону з рф та білоруссю

Київ • УНН

 • 113834 перегляди

Уряд Латвії затвердив план вартістю 303 мільйони євро для зміцнення укріплень уздовж східного кордону з росією та білоруссю в рамках створення спільної Балтійської оборонної лінії.

"Зуби дракона" та протитанкові рови: Латвія затвердила план зміцнення кордону з рф та білоруссю

Сьогодні, 5 березня, уряд Латвії затвердив план військового зміцнення східного кордону, на реалізацію якого планують витратити 303 мільйони євро. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі 

План є частиною створення Балтійської лінії оборони, що передбачатиме створення пунктів підтримки підрозділів Національних Збройних сил (НЗС) Латвії уздовж усього кордону росії та білорусі – оборонних позицій для солдатів і укріплених позицій, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів і мін.

Зазначається, що протягом наступних п'яти років оборонна галузь інвестує в зміцнення кордону 303 мільйони євро. Роботи, на які призначене це фінансування, розпочнуться в цього місяця.

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Доповнення

У виданні зазначили, що зміцнення латвійського кордону розпочнеться з перекопування наявних доріг і створення протитанкових ровів.

Окрім того, будуть розміщені різні види перешкод: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками і конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" і протитанковими мінами.

При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні буде визначено і встановлено безпечні сховища вибухових речовин і мін, а також інженерно-технічних матеріалів.

Також будуть розроблені плани підготовки найважливіших транспортних артерій – автомобільних, залізниць, мостів – для підготовки до швидкого й ефективного прориву з метою затримки можливого просування противника.

Нагадаємо

Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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