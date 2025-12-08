"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"
Киев • УНН
Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Украине от Байдена, сравнив ее со своей администрацией, которая предоставила только "Джавелины". Он также сделал резкое личное высказывание в адрес репортерши, назвав ее "отвратительной".
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, раскритиковал объемы финансовой помощи, оказанной Украине его предшественником Джо Байденом, а также позволил себе резкое личное высказывание в адрес репортерши. Об этом пишет УНН.
Подробности
Трамп сравнил уровень поддержки Украины при разных администрациях.
Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, сначала я дал им ""Джавелины", они уничтожили ими танки
Кроме того, во время брифинга Президент обратился к одной из репортеров с прямым и резким упреком: "Вы самый отвратительный репортер во всем этом месте. Вы отвратительный, ужасный репортер".
