"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, раскритиковал объемы финансовой помощи, оказанной Украине его предшественником Джо Байденом, а также позволил себе резкое личное высказывание в адрес репортерши. Об этом пишет УНН.

Трамп сравнил уровень поддержки Украины при разных администрациях.

Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, сначала я дал им ""Джавелины", они уничтожили ими танки