"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"

$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 2516 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 7446 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 11457 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 17274 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 19785 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 26674 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 31640 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 30395 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17919 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 31717 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 10214 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство8 декабря, 13:43 • 8198 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно8 декабря, 14:17 • 13698 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 9014 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 7780 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 7854 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 31643 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 30399 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 31720 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 39845 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 9318 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 39834 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 56305 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 66546 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 67275 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
YouTube

"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Украине от Байдена, сравнив ее со своей администрацией, которая предоставила только "Джавелины". Он также сделал резкое личное высказывание в адрес репортерши, назвав ее "отвратительной".

"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, раскритиковал объемы финансовой помощи, оказанной Украине его предшественником Джо Байденом, а также позволил себе резкое личное высказывание в адрес репортерши. Об этом пишет УНН.

Подробности

Трамп сравнил уровень поддержки Украины при разных администрациях.

Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, сначала я дал им ""Джавелины", они уничтожили ими танки 

– заявил Трамп.

Кроме того, во время брифинга Президент обратился к одной из репортеров с прямым и резким упреком: "Вы самый отвратительный репортер во всем этом месте. Вы отвратительный, ужасный репортер".

"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА07.12.25, 11:35 • 8890 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
FGM-148 Javelin
Белый дом
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина