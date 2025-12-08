$42.060.13
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 7094 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 11287 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 17097 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 19656 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 26602 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 31482 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 30264 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17905 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 31599 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Україні від Байдена, порівнявши її зі своєю адміністрацією, яка надала лише "Джавеліни". Він також зробив різке особисте висловлювання на адресу репортерки, назвавши її "огидною".

"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами у Білому домі, розкритикував обсяги фінансової допомоги, наданої Україні його попередником Джо Байденом, а також дозволив собі різку особисте висловлювання на адресу репортерки. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп порівняв рівень підтримки України за різних адміністрацій.

Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, спочатку я дав їм ""Джавеліни", вони знищили ними танки 

– заявив Трамп.

Крім того, під час брифінгу Президент звернувся до однієї з репортерів із прямим та різким докором: "Ви найогидніший репортер у всьому цьому місці. Ви огидний, жахливий репортер".

"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА07.12.25, 11:35 • 8884 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
FGM-148 Javelin
Білий дім
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна