"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Україні від Байдена, порівнявши її зі своєю адміністрацією, яка надала лише "Джавеліни". Він також зробив різке особисте висловлювання на адресу репортерки, назвавши її "огидною".
Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами у Білому домі, розкритикував обсяги фінансової допомоги, наданої Україні його попередником Джо Байденом, а також дозволив собі різку особисте висловлювання на адресу репортерки. Про це пише УНН.
Деталі
Трамп порівняв рівень підтримки України за різних адміністрацій.
Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, спочатку я дав їм ""Джавеліни", вони знищили ними танки
Крім того, під час брифінгу Президент звернувся до однієї з репортерів із прямим та різким докором: "Ви найогидніший репортер у всьому цьому місці. Ви огидний, жахливий репортер".
