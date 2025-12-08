"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами у Білому домі, розкритикував обсяги фінансової допомоги, наданої Україні його попередником Джо Байденом, а також дозволив собі різку особисте висловлювання на адресу репортерки. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп порівняв рівень підтримки України за різних адміністрацій.

Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, спочатку я дав їм ""Джавеліни", вони знищили ними танки – заявив Трамп.

Крім того, під час брифінгу Президент звернувся до однієї з репортерів із прямим та різким докором: "Ви найогидніший репортер у всьому цьому місці. Ви огидний, жахливий репортер".

