Зимняя Олимпиада-2026: что нужно знать о церемонии открытия и кто представит Украину
Киев • УНН
XXV зимние Олимпийские игры официально начались в Милане и продлятся до 22 февраля. Флаг Украины на церемонии открытия будут нести конькобежка Елизавета Сидьорко и скелетонист Владислав Гераскевич.
Сегодня в Милане официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 22 февраля. Торжественная церемония собрала тысячи спортсменов, делегаций и гостей со всего мира, передает УНН.
Празднование проходит в комбинированном формате: главные события происходят в Милане, а одновременно — в Кортина-д’Ампеццо и нескольких других городах, где пройдут соревнования.
Праздничную программу открывают выступления известных артистов и музыкантов, задача которых дарить атмосферу праздника. Парад наций символизировал международный дух Олимпиады: спортсмены десятков стран торжественно пройдут перед зрителями и камерами эфиров.
Эта церемония даст старт двухнедельному марафону соревнований, где сильнейшие атлеты мира будут соревноваться за медали в различных зимних дисциплинах.
На торжественной церемонии открытия на стадионе Сан-Сиро флаг Украины будет нести конькобежка Елизавета Сидьорко, а в Кортине-д’Ампеццо его пронесет скелетонист Владислав Гераскевич.
В городах Ливиньо и Предаццо нашу страну будут представлять сноубордистка Аннамари Данча и прыгун с трамплина Евгений Марусяк, держа таблички с надписью "Украина".
