Зимняя Олимпиада-2026: что нужно знать о церемонии открытия и кто представит Украину

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
16:55 • 5756 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 11072 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 11889 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 11244 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 14728 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11247 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23766 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17286 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19953 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64715 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.5м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo6 февраля, 10:22 • 12504 просмотра
Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музеяPhoto6 февраля, 11:10 • 4368 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 21825 просмотра
"Снижение брачного возраста до 14 лет": Стефанчук заявил, что этой нормы в законодательстве не будет6 февраля, 11:29 • 3756 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС14:17 • 7594 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 14728 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 21901 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23766 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 34891 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64715 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1366 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20234 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23097 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32275 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35502 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Бильд

Зимняя Олимпиада-2026: что нужно знать о церемонии открытия и кто представит Украину

Киев • УНН

 • 266 просмотра

XXV зимние Олимпийские игры официально начались в Милане и продлятся до 22 февраля. Флаг Украины на церемонии открытия будут нести конькобежка Елизавета Сидьорко и скелетонист Владислав Гераскевич.

Зимняя Олимпиада-2026: что нужно знать о церемонии открытия и кто представит Украину

Сегодня в Милане официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 22 февраля. Торжественная церемония собрала тысячи спортсменов, делегаций и гостей со всего мира, передает УНН.

Празднование проходит в комбинированном формате: главные события происходят в Милане, а одновременно — в Кортина-д’Ампеццо и нескольких других городах, где пройдут соревнования.

Праздничную программу открывают выступления известных артистов и музыкантов, задача которых дарить атмосферу праздника. Парад наций символизировал международный дух Олимпиады: спортсмены десятков стран торжественно пройдут перед зрителями и камерами эфиров.

Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию на время Зимней Олимпиады-202606.02.26, 16:42 • 2746 просмотров

Эта церемония даст старт двухнедельному марафону соревнований, где сильнейшие атлеты мира будут соревноваться за медали в различных зимних дисциплинах.

На торжественной церемонии открытия на стадионе Сан-Сиро флаг Украины будет нести конькобежка Елизавета Сидьорко, а в Кортине-д’Ампеццо его пронесет скелетонист Владислав Гераскевич.

В городах Ливиньо и Предаццо нашу страну будут представлять сноубордистка Аннамари Данча и прыгун с трамплина Евгений Марусяк, держа таблички с надписью "Украина".

Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями06.02.26, 11:41 • 17287 просмотров

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Музыкант
Милан
Украина