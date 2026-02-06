Зимова Олімпіада-2026: що треба знати про церемонію відкриття та хто представить Україну

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 5664 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 10978 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 11820 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 11187 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 14628 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11207 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23694 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17265 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19927 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64653 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Популярнi новини
Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 рокуPhoto6 лютого, 10:04 • 5666 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 12474 перегляди
Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музеюPhoto6 лютого, 11:10 • 4320 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 21770 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 7536 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 21807 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23695 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 34842 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64656 перегляди
Зимова Олімпіада-2026: що треба знати про церемонію відкриття та хто представить Україну

Київ • УНН

 • 188 перегляди

XXV зимові Олімпійські ігри офіційно розпочалися в Мілані та триватимуть до 22 лютого. Прапор України на церемонії відкриття нестимуть ковзанярка Єлизавета Сидьорко та скелетоніст Владислав Гераскевич.

Зимова Олімпіада-2026: що треба знати про церемонію відкриття та хто представить Україну

Сьогодні у Мілані офіційно стартували XXV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 22 лютого. Урочиста церемонія зібрала тисячі спортсменів, делегацій та гостей з усього світу, передає УНН.

Святкування проходить у комбінованому форматі: головні події відбуваються в Мілані, а одночасно — у Кортіна-д’Ампеццо та кількох інших містах, де пройдуть змагання.

Святкову програму відкривають виступи відомих артистів та музикантів, завдання яких дарувати атмосферу свята. Парад націй символізував міжнародний дух Олімпіади: спортсмени десятків країн урочисто пройдуть перед глядачами та камерами ефірів.

Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026 06.02.26, 16:42 • 2728 переглядiв

Ця церемонія дасть старт двотижневому марафону змагань, де найсильніші атлети світу змагатимуться за медалі в різних зимових дисциплінах.

На урочистій церемонії відкриття на стадіоні Сан-Сіро прапор України нестиме ковзанярка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні-д’Ампеццо його пронесе скелетоніст Владислав Гераскевич.

У містах Лівіньо та Предаццо нашу країну презентуватимуть сноубордистка Аннамарі Данча та стрибун з трампліна Євген Марусяк, тримаючи таблички з написом "Україна".

Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями06.02.26, 11:41 • 17268 переглядiв

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Музикант
Мілан
Україна