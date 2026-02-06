Зимова Олімпіада-2026: що треба знати про церемонію відкриття та хто представить Україну
Київ • УНН
XXV зимові Олімпійські ігри офіційно розпочалися в Мілані та триватимуть до 22 лютого. Прапор України на церемонії відкриття нестимуть ковзанярка Єлизавета Сидьорко та скелетоніст Владислав Гераскевич.
Сьогодні у Мілані офіційно стартували XXV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 22 лютого. Урочиста церемонія зібрала тисячі спортсменів, делегацій та гостей з усього світу, передає УНН.
Святкування проходить у комбінованому форматі: головні події відбуваються в Мілані, а одночасно — у Кортіна-д’Ампеццо та кількох інших містах, де пройдуть змагання.
Святкову програму відкривають виступи відомих артистів та музикантів, завдання яких дарувати атмосферу свята. Парад націй символізував міжнародний дух Олімпіади: спортсмени десятків країн урочисто пройдуть перед глядачами та камерами ефірів.
Ця церемонія дасть старт двотижневому марафону змагань, де найсильніші атлети світу змагатимуться за медалі в різних зимових дисциплінах.
На урочистій церемонії відкриття на стадіоні Сан-Сіро прапор України нестиме ковзанярка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні-д’Ампеццо його пронесе скелетоніст Владислав Гераскевич.
У містах Лівіньо та Предаццо нашу країну презентуватимуть сноубордистка Аннамарі Данча та стрибун з трампліна Євген Марусяк, тримаючи таблички з написом "Україна".
