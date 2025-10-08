$41.320.03
Жестоко избил велосипедиста: рассмотрение апелляции на арест Хилыка перенесли на 13 октября

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб по делу Александра Хилыка, подозреваемого в избиении велосипедиста, на 13 октября. Судьи получили флеш-накопитель и CD-диск с новыми обстоятельствами, требующими ознакомления.

Жестоко избил велосипедиста: рассмотрение апелляции на арест Хилыка перенесли на 13 октября

Киевский апелляционный суд отложил на 13 октября рассмотрение апелляционных жалоб по делу водителя Mercedes Александра Хилыка, которого подозревают в жестоком избиении велосипедиста за замечание о парковке и оставлении его в опасности, передает УНН.

Детали

Коллегия судей получила два материала, которые не были исследованы судом - это флеш-накопитель и CD-диск относительно обстоятельств. Коллегия судей должна ознакомиться с ними. Откладывается судебное разбирательство на 13 октября на 13:30

- сказал судья.

Защита Хилыка просила изменить решение Подольского суда об аресте на личные обязательства.

Сам Хилык заявил, что сожалеет о содеянном и готов помочь пострадавшему.

Я хочу работать со следствием и ни разу не хочу этого избежать

- заявил Хилык.

Кроме того, Хилык утверждал во время заседания, что хотел помочь потерпевшему, которого сам избил, но не смог это сделать из-за судебных ограничений, наложенных на него в другом деле.

Я не имею права этого делать, суд наложил на меня обязанности

- заявил подозреваемый.

Контекст

30 сентября 44-летнему водителю Mercedes-Benz Александру Хилыку было сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.

Впоследствии правоохранители снова задержали Хилыка. Его действия дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.

4 октября суд отправил под стражу на 30 суток без права внесения залога Хилыка.

Что известно о Хилыке

44-летний Александр Хилык - бизнесмен из Киевской области.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в 2021 году Хилыку инкриминировали присвоение и легализацию имущества, добытого преступным путем.

В 2022 году его компания Global Hills X Group, совладелицей которой является его жена, поставила для военных 2000 некачественных флисовых курток и 3000 комплектов формы на сумму 25 млн грн. В ходе расследования стало известно, что Хилык переводил часть средств на фиктивный ФОП, через который средства снимались "под упрощенку" и тратились на личные нужды.

Офис Генерального прокурора сообщал, что во время досудебного расследования, после сообщения предпринимателю о подозрении, в январе 2024 года прокурор обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей.

Шевченковский районный суд города Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

Апелляционную жалобу прокурора Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения. В дальнейшем следственным судьей мера пресечения была изменена на личное обязательство.

Сейчас в Деснянском районном суде города Киева продолжается судебное разбирательство по этому делу. Следующее судебное заседание назначено на 10 октября этого года.

Анна Мурашко

Генеральный прокурор Украины
Киев