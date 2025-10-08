Жорстоко побив велосипедиста: розгляд апеляції на арешт Хілика перенесли на 13 жовтня
Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг у справі Олександра Хілика, підозрюваного у побитті велосипедиста, на 13 жовтня. Судді отримали флешносій та CD-диск з новими обставинами, які потребують ознайомлення.
Київський апеляційний суд відклав на 13 жовтня розгляд апеляційних скарг у справі щодо водія Mercedes Олександра Хілика, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста за зауваження про паркування та залишення його у небезпеці, передає УНН.
Деталі
Колегія суддів отримала два матеріали, які не були досліджені судом - це флешносій та CD-диск щодо обставин. Колегія суддів має ознайомитися з ними. Відкладається судовий розгляд на 13 жовтня на 13:30
Захист Хілика просив змінити рішення Подільського суду про арешт на особисті зобов'язання.
Сам Хілик заявив, що шкодує про вчинене й готовий допомогти постраждалому.
Я хочу працювати зі слідством й жодного разу не хочу цього уникнути
Окрім того, Хілик стверджував під час засідання, що хотів допомогти потерпілому якого сам побив, про те не зміг це зробити через судові обмеження накладені на нього в іншій справі.
Я не маю права цього робити, суд наклав на мене обов’язки
Контекст
30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.
Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.
Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.
4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика.
Що відомо про Хілика
44-річний Олександр Хілик - бізнесмен з Київщини.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у 2021 році Хілику інкримінували привласнення та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
У 2022 році його компанія Global Hills X Group, співвласницею якої є його дружина, поставила для військових 2000 неякісних флісових курток й 3000 комплектів форми на суму 25 млн грн. Під час розслідування стало відомо, що Хілик переказував частину коштів на фіктивний ФОП, через який кошти знімалися "під спрощенку" й витрачалися на особисті потреби.
Офіс Генерального прокурора повідомляв, що під час досудового розслідування, після повідомлення підприємцю про підозру, у січні 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу - тримання під вартою.
Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив.
Апеляційну скаргу прокурора Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчим суддею запобіжний захід було змінено на особисте зобов’язання.
Наразі в Деснянському районному суді міста Києва триває судовий розгляд у цій справі. Наступне судове засідання призначено на 10 жовтня цього року.