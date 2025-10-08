Жорстоко побив велосипедиста: розгляд апеляції на арешт Хілика перенесли на 13 жовтня

Київський апеляційний суд відклав на 13 жовтня розгляд апеляційних скарг у справі щодо водія Mercedes Олександра Хілика, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста за зауваження про паркування та залишення його у небезпеці, передає УНН.

Деталі

Колегія суддів отримала два матеріали, які не були досліджені судом - це флешносій та CD-диск щодо обставин. Колегія суддів має ознайомитися з ними. Відкладається судовий розгляд на 13 жовтня на 13:30 - сказав суддя.

Захист Хілика просив змінити рішення Подільського суду про арешт на особисті зобов'язання.

Сам Хілик заявив, що шкодує про вчинене й готовий допомогти постраждалому.

Я хочу працювати зі слідством й жодного разу не хочу цього уникнути - заявив Хілик.

Окрім того, Хілик стверджував під час засідання, що хотів допомогти потерпілому якого сам побив, про те не зміг це зробити через судові обмеження накладені на нього в іншій справі.

Я не маю права цього робити, суд наклав на мене обов’язки - заявив підозрюваний.

Контекст

30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.

Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.

4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика.

Що відомо про Хілика

44-річний Олександр Хілик - бізнесмен з Київщини.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у 2021 році Хілику інкримінували привласнення та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.

У 2022 році його компанія Global Hills X Group, співвласницею якої є його дружина, поставила для військових 2000 неякісних флісових курток й 3000 комплектів форми на суму 25 млн грн. Під час розслідування стало відомо, що Хілик переказував частину коштів на фіктивний ФОП, через який кошти знімалися "під спрощенку" й витрачалися на особисті потреби.

Офіс Генерального прокурора повідомляв, що під час досудового розслідування, після повідомлення підприємцю про підозру, у січні 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу - тримання під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив.

Апеляційну скаргу прокурора Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчим суддею запобіжний захід було змінено на особисте зобов’язання.

Наразі в Деснянському районному суді міста Києва триває судовий розгляд у цій справі. Наступне судове засідання призначено на 10 жовтня цього року.