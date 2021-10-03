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Зеленский считает, что окружение Путина не хочет их встречи "тет-а-тет"

Зеленский считает, что окружение Путина не хочет их встречи "тет-а-тет"

Киев  •  УНН

 • 20076 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что окружение российского президента РФ Владимира Путина не хочет их встречи тет-а-тет, ведь она может принести неожиданный результат. Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мени понятно, что российская сторона, я думаю, что окружение президента России не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат”, — сказал Зеленский.

Детали

Зеленский добавил, что готов к встрече в “нормандском формате”.

“Я готов к любой встрече сегодня, потому что такая встреча поможет Украине, поможет в вопросе решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока мы такого позволить не можем. Но я считаю, что не надо нам сосредотачиваться на конкретной адженде, ведь кто знает, как пойдет встреча. Я в любом случае считаю, что там будет результат, должен быть”, — рассказал президент.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Президент Владимир Зеленский вел бы разговор с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, если бы такая встреча состоялась.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

20 мая Владимир Зеленский во время пресс конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начался.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А раньше в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

Уже 13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.

Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.

23 сентября Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, “когда будет ясно, о чем им говорить”.

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