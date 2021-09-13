Кремль заявив, що "зустріч Путіна та Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим"

Цитата

“Ні, (обговорення Криму) неможливо у такій постановці питання. Природно, обговорення Криму не представляється можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі”, — сказав Пєсков, коментуючи інформацію, що Україна планує обговорити питання окупації Криму на можливих переговорах.

Деталі

Пєсков додав, що Путін не збирається обговорювати з українським колегою питання війни і миру на Донбасі, у Кремлі вважають, що нібито “Москва не є стороною цього конфлікту”.

“Ні, абсолютно, — сказав представник Кремля, відповідаючи на питання про готовність Путіна вести діалог із Зеленським по цій темі. — Справа в тому, що ми не можемо обговорювати питання внутрішньоукраїнського конфлікту. Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях”. Пєсков заявив, що тему конфлікту на сході України можна обговорювати з Києвом “тільки з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень мінського комплексу заходів”.

Представник Кремля вирішив додати, що зустріч лідерів двох країн можлива, якщо на ній будуть обговорюватися реалізація Києвом мінських домовленостей, домовленостей паризького саміту і двосторонні відносини.

Раніше

Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

20 травня Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна почалася.

У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже у липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

А напередодні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще прикінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.