У Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати з Зеленським у контексті окупованого Криму

Цитата

“Наші українські візаві, наприклад, кажуть: ми будемо обговорювати Крим. Але якщо обговорювати Крим в плані розвитку прикордонного співробітництва — а Росія має прикордонне співробітництво по лінії регіонів з зарубіжними країнами, — якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий”, — сказав Пєсков.

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При цьому він заявив, що “якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим — регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати”.

Представник Кремля вирішив додати, що “в конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин — говорити про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин”.

За його словами, “треба буде, звичайно, багато ще попрацювати, далі продовжити обмін думками” з теми можливої зустрічі двох лідерів. “Подивимося, що з цього вийде. Але такий обмін думками дійсно має місце”, — уклав Пєсков.

Контекст

Раніше Володимир Зеленський сказав під час прес-конференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочата.

В той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського.