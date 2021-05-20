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Розмову між офісами президентів України та РФ розпочато: Зеленський про можливу зустріч з Путіним

Київ • УНН

 • 30040 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Розмову між Офісами президентів України та Росії щодо зустрічі президентів двох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато. Про це сам Зеленський сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Розмову між офісами президентів України та РФ розпочато: Зеленський про можливу зустріч з Путіним

Цитата:

“Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом Президента України та РФ”, — сказав Зеленський.

Додамо, Кремль 20 травня, після такої заяви, підтвердив контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі Путіна і Зеленського, але, у РФ сказали, "процес йде непросто", ніяких термінів немає.

Що було раніше

Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він.

Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.

Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського. Текстова трансляція

Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.

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