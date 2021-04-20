Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Деталі

Володимир Зеленський нагадав про концентрацію російських військ біля українського кордону, заявивши, що Україна та її міжнародні партнери вимагають РФ відвести війська. Він окремо звернувся до Володимира Путіна і запопронував зустрітися.

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"Вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальне заяви. Пан Путін. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна“,- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Доповнення

Зеленський заявив, що Президент Франції Еммануель Макрон може зробити “штучне дихання” Нормандському формату, адже на сьогодні “зі здоров’ям формату є проблеми”.

Повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.