Кулеба: ми готові говорити з Путіним в нормандському форматі, але РФ уникає цього

Цитата

"Ми готові провести повноцінний саміт нормандської четвірки і говорити з Путіним в цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, РФ уникає такого формату", - заявив він.

Доповнення

Повідомлялося, що переговори Президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном пройдуть за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Президент України разом з дружиною відвідають Францію завтра, 16 квітня. Тоді ж очікуються переговори.

Наприкінці березня відбулась розмова Макрона і Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони серед іншого піднімали питання щодо ситуації в Україні.

Коментуючи це, українська сторона наголосила, що зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату.

Доповнення

Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна не планує робити жодних відповідей на провокації Росії на Донбасі, тому війни не буде.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак сказав, що початок “бойових дій на Донбасі з боку Києва” стане нібито “початком кінця України”.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.