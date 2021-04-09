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Повідомлення РФ про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності – Хомчак

Повідомлення РФ про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності – Хомчак

Київ • УНН

 • 19378 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає УНН з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Цитата

“Повідомлення, поширені державою-агресором Російською Федерацією про нібито „підготовку України до наступу на Донбас“ не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля”, — повідомив Хомчак.

Він закликав не піддаватися на провокації, не поширювати завідомо неправдиву інформацію і не ставати інструментом гібридної війни у руках ворога.

За його словами, вищим військово-політичним керівництвом України визначено політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний.

“Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян”, — зазначив Хомчак.

Також Хомчак вкотре наголосив, що Збройні Сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

“Використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску. На цьому тлі Україну підтримує увесь цивілізований світ. Ми не самі перед обличчям ворога”, — заявив головнокомандувач Збройних Сил України.

Хомчак зазначив, що Збройні Сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави.

“Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Збройні Сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ (сил), у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору”, — повідомив він.

Також за його словами, співробітництво Україна-НАТО носить винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

“Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія”, — додав Хомчак.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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