Козак пригрозив, що бойові дії на Донбасі - "будуть кінцем України", а Росія "буде змушена захистити своїх громадян"

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“Я підтримую ті оцінки, які є... про те, що початок бойових дій — це початок кінця України. Це постріл собі в ногу”, — вважає він.

За його словами, в разі відновлення військових дій на Донбасі Росія буде змушена встати на захист нібито “своїх громадян” залежно від масштабу конфлікту. До лютого 2021 року російські паспорти отримали понад 600 тис. жителів територій, контрольованих бойовиками так званих “Донецької і Луганської народних республік”.

“Все залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо встати на захист”, — заявив Козак.

Він вважає, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, якщо всі його учасники будуть виконувати свої зобов’язання. Однак, на думку Дмитра Козака, якщо “нескінченно виляти”, як це нібито “робить Україна і її партнери”, то “можливий курс на заморожування” конфлікту. “З точки зору можливостей практично врегулювати конфлікт, вважаю, що він може бути врегульовано, ну, за рік. Можна все ці питання вирішити, якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей”, — сказав він.

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Контекст

Напередодні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ЗС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться “в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне”.

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”. Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Сьогодні ж секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв’ю виданню “Коммерсант”, що Москва нібито “не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі”.