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Козак пригрозил, что боевые действия на Донбассе - "будут концом Украины", а Россия "будет вынуждена защитить своих граждан"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Начало “боевых действий на Донбассе со стороны Киева” станет якобы “началом конца Украины”, заявил на конференции в Москве заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, известный также как “куратор украинского направления” Кремля, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Я поддерживаю те оценки, которые есть... о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это выстрел себе в ногу”, — считает он.

По его словам, в случае возобновления военных действий на Донбассе Россия будет вынуждена встать на защиту якобы “своих граждан” в зависимости от масштаба конфликта. К февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей территорий, контролируемых боевиками так называемых “Донецкой и Луганской народных республик”.

"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту“,— заявил Козак.

Он считает, что конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, если все его участники будут выполнять свои обязательства. Однако, по мнению Дмитрия Козака, если “бесконечно петлять”, как это якобы “делает Украина и ее партнеры”, то “возможен курс на замораживание” конфликта. "С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей“,— сказал он.

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Контекст

Накануне в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”. Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Сегодня же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

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