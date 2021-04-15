Кулеба: мы готовы говорить с Путиным в нормандском формате, но РФ избегает этого

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром рутина в нормандском формате, но Россия избегает этого. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

Цитата

“Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата”, — заявил он.

Дополнение

Сообщалось, что переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном пройдут с участием канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент Украины вместе с супругой посетят Францию завтра, 16 апреля. Тогда же ожидаются переговоры.

В конце марта состоялся разговор Макрона и Меркель с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны среди прочего поднимали вопрос о ситуации в Украине.

Комментируя это, украинская сторона подчеркнула, что сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения распространенные государством-агрессором РФ о якобы “подготовку Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что начало “боевых действий на Донбассе со стороны Киева” станет якобы “началом конца Украины”.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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