Загострення на Донбасі: Резніков запевнив, що війни не буде

Цитата

“Я хочу проінформувати, що те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни і створення цього напруження — це якраз створення панічного настрою в суспільстві. Люди не бійтеся, не буде війни. Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія є сильною, вона боронить наш з вами мир. Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід, або шанс, щоб отримати наступ з боку нашого північного сусіда”, — розповів Резніков.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак сказав, що початок “бойових дій на Донбасі з боку Києва” стане нібито “початком кінця України”.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.