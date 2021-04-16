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Макрон може зробити "штучне дихання" Нормандському формату - Зеленський

Макрон може зробити "штучне дихання" Нормандському формату - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон може зробити “штучне дихання” Нормандському формату, адже на сьогодні “зі здоров’ям формату є проблеми”. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, передає УНН.

Цитата

“Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз”, — сказав Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи вважає він Нормандський формат “мертвим”.

“Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують”, — пояснив Глава держави.

Деталі

Так, президент нагадав, що у Нормандському форматі в кінці 2019 року була досягнута низка домовленостей, але Росія досьогодні блокує їх реалізацію.

Зокрема, було досягнуто домовленість про відкриття КПВВ — Україна виконала домовленість і відкрила чотири сучасні пункти, але з російського боку їх робота досі залишається заблокованою.

Також було домовлено обмін “всіх на всіх”, однак процес також блокується Росією.

“Далі ми домовилися про режим припинення вогню... 22 липня 2020 року ми почали режим припинення вогню. Тут дійсно у нас була перемога. Впродовж семи місяців більш-менш дотримувався режим припинення вогню. Перші два-три місяці ми в цілому раділи. Вважав, що ми пішли вперед. Складно, але дивіться, які кроки. Потім ситуація ускладнюється, і з початку цього року, 2021-го, до цього моменту — 27 загиблих. Ось і все. І стріляють, і нарощується кількість військових. Я запитую втретє: чи хоче Росія зупинити війну? Подивіться на фото з супутника — і це відповідь”, — зазначив Президент.

Довідково

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. В рамках візиту президент проведе зустріч з французським коллегою Еммануелем Макроном.

Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

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