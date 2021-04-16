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Макрона может сделать "искусственное дыхание" Нормандскому формату - Зеленский

Макрона может сделать "искусственное дыхание" Нормандскому формату - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 17265 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать “искусственное дыхание” Нормандскому формату, ведь на сегодня “со здоровьем формата есть проблемы”. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УНН.

Цитата

“Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас”, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, считает ли он Нормандский формат “мертвым”.

“Мне кажется, что Нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют”, — пояснил Глава государства.

Детали

Так, президент напомнил, что в нормандском формате в конце 2019 года был достигнут ряд договоренностей, но Россия до сих пор блокирует их реализацию.

В частности, была достигнута договоренность об открытии КПВВ — Украина выполнила договоренность и открыла четыре современные пункты, но с российской стороны их работа до сих пор остается заблокированной.

Также была достигнута договоренность обмен “всех на всех”, однако процесс также блокируется Россией.

“Далее мы договорились о режиме прекращения огня... 22 июля 2020 года мы начали режим прекращения огня. Здесь действительно у нас была победа. В течение семи месяцев более или менее соблюдался режим прекращения огня. Первые два-три месяца мы в целом радовались. Считал, что мы пошли вперед. Сложно, но смотрите, какие шаги. Затем ситуация осложняется, и с начала этого года, 2021-го, до этого момента — 27 погибших. Вот и все. И стреляют, и наращивается количество военных. Я спрашиваю в третий раз: хочет Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника — и это ответ”, — отметил Президент.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля осуществит рабочий визит во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

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