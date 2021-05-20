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Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського (текстова трансляція)

Київ • УНН

 • 22633 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні у Києві відбудеться пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цей раз обрано територію ДП “Антонов”, повідомляє УНН.

Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського (текстова трансляція)

Пресконференція розпочнеться о 12:00 і триватиме до 2,5 години (так пообіцяв Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк).

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що глава держави підіб’є підсумок двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Також ймовірно Зеленський привідкриє завісу таємниці над святкуванням 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.

13.45 "Ми матимемо в майбутньому "донбаси" і "крими" - Зеленський про необхідність дотримання прав національних меншин. 

Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом Президента України та РФ”, — сказав Зеленський.

Зеленський пояснив причину зміни керівництва "Нафтогазу"

13.03 "Дивіться нас щоп'ятниці" - Президент анонсував засідання РНБО. 

12.16 Зеленський пообіцяв, що українці запам'ятають святкування 30-річчя Незалежності України. Та продемонстрував символ святкування - квітку. Зеленський пообіцяв великий військовий парад

12.15 "Ми будуємо Україну без війни. Складний шлях. Будуємо по цеглинах", - сказав Президент. Наголосив, що міцність залежить від міцності армії. 

Глава держави пояснив, чому місцем проведення заходу обрано ДП "Антонов". Позаду Президента стоїть літак "Руслан, а з іншого боку недобудована "Мрія", як символ необхідності побудови країни - символ мрії про розвинену Україну. 

“Чому ми тут? Декілька слів про це хотів би вам сказати, від душі, від серця, що я про це думаю. Чому ми тут? Ви знаєте ми знаходимось на території легендарного заводу „Антонов“. І чому ми тут відповідь на це питання — це є філософія моя особиста, як Президента України — це відповідь на питання, що було зроблено за ці два роки, як я бачу майбутнє нашої улюбленої України, про, що я”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що позаду нього знаходиться літак “Руслан”.

“Позаду мене знаходиться наш український літак „Руслан“, останній раз ми будували такий літак вже в Незалежній Україні у 1994 році, це закінчили будівництво такого літаку. Справа від нас знаходиться, це символічно звучить, але я думаю, і трагічно, праворуч від мене недобудована „Мрія Україна“. Це так звучить і в цьому багато змісту. А зліва, новий фізюляж який ми почали будувати 5 місяців тому, новий фізюляж АН-178, один із трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила „Антонову“ для нашої української, сучасної, потужної армії. І в цьому мені здається весь зміст мого бачення України та того, що у нас відбувається. Ми повинні пам’ятати про минуле, розуміти те в якому стані ми сьогодні знаходимось та що ми будемо робити. Думати та будувати майбутнє, будувати нашу незалежність, будувати нашу Україну”, — розповів Зеленський.

Президент зауважив, що питання навіть не в тому, щоб добудувати літак “Мрія”, а побудувати дійсно країну мрій.

“Підняти нашу країну дуже високо в гору, як підіймається Антонов, щоб вона була на висоті інших потужних, демократичних, цивілізованих держав. Тому моє бачення, зрозуміло, що ми будемо будувати країну, що ми зараз вже й робимо, але в широкому сенсі цього слова. Будувати, добудовувати, а іноді деякі галузі починати на жаль з нуля”, — зазначив Зеленський.

12.05 Президент почав зі вступного слова. Привітав усіх з Днем Вишиванки. 

12.03 Президент вийшов до журналістів. 

11:00 журналістів почали запускати до павільйону, де має пройти пресконференція Глави держави. Захід відбувається у критому ангарі, за кріслом Президента стоїть величезний АН-124.

Місця для журналістів розташовані з урахуванням протиепідемічних заходів. Відомо, що участь у заході бере понад 100 представників ЗМІ.

10.50. Журналістів почали пропускати на територію.

9.00. Журналісти вже почали збиратися поблизу будівлі ДП “Антонов” та вишукуватися у чергу на вхід. По периметру території заводу багато поліції.

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