Зеленський пояснив причину зміни керівництва "Нафтогазу"

Цитата

“Нафтогаз” має наповнювати держбюджет, виходячи з їх обіцянок і їх планів роботи. “Натфогаз” показав, я не кажу про ті збитки, про які пишуть ЗМІ, мінус 11 мільярдів у цьому році. Уряд прийняв рішення, як головний акціонер “Нафтогазу”, змінити керівництво“, — сказав Зеленський.

Глава держави пообіцяв, що таких збитків вже не буде.

“Закриються офіси, які фінансувалися для лобіювання „Нафтогазу“, закриються ЗМІ і представники, які перебувають закордоном та лобіюють керівництво „Нафтогазу“. Там великі гроші і за це платять всі громадяни України. Це серйозна проблема”, — додав Президент.

Контекст

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня п’ять з шести членів наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням № 370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України” за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися — під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.

Вчора ж Кабмін затвердив п’ятьох членів наглядової ради Нафтогазу.