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Умовляння Єрмака та Шмигаля не спрацювали: п’ять із шести членів Наглядової ради “Нафтогазу” припиняють свої повноваження

Київ • УНН

 • 25018 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. П’ять із шести членів Наглядової ради НАК “Нафтогаз України” 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року, передає УНН із посиланням на повідомлення Нафтогазу.

Умовляння Єрмака та Шмигаля не спрацювали: п’ять із шести членів Наглядової ради “Нафтогазу” припиняють свої повноваження

Цитата

"П’ять із шести членів Наглядової ради НАК “Нафтогаз України” — Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко — 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Таким чином, у складі Наглядової ради Нафтогазу залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений в якості представника держави у 2020 році та перепризначений Урядом наприкінці квітня поточного року.

Через це Наглядова рада не буде мати кворуму для прийняття вкрай необхідних рішень.

Один із варіантів врегулювання ситуації — призначення нового складу Наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Раніше

Учора Андрій Єрмак повідомив на зустрічі з послами “Великої сімки”, Швеції та Європейського Союзу, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК “Нафтогаз”. Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Керівник Офісу Президента також розповів, що був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління “Нафтогазу” Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців. Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Сьогодні ж з послами країн Групи семи говорив вже Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що Кабінет міністрів може включити до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" представника США. 

Нагадаємо

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". У НАК заявили, що таке рішення - юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що "дотрималися процедури".

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня всі члени наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням №370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися - під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.

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