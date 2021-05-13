Ситуація з Нафтогазом: наглядовій раді запропонують залишитись, а заміну Вітренку почнуть шукати за пів року

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Щодо ситуації навколо “Нафтогазу України”, то Андрій Єрмак повідомив, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК “Нафтогаз”. Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

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Керівник Офісу Президента також розповів, що сьогодні був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління “Нафтогазу” Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців. Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Нагадаємо

Уряд офіційно прийняв рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України” строком на 1 рік.

Пізніше відомо, що члени наглядової ради “Нафтогазу” достроково йдуть у відставку.