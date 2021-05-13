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Ситуація з Нафтогазом: наглядовій раді запропонують залишитись, а заміну Вітренку почнуть шукати за пів року

Київ • УНН

 • 31889 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні на зустрічі з наглядовою радою НАК "Нафтогазу" за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися, а заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами “Великої сімки”, Швеції та Європейського Союзу, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Ситуація з Нафтогазом: наглядовій раді запропонують залишитись, а заміну Вітренку почнуть шукати за пів року

Деталі

Щодо ситуації навколо “Нафтогазу України”, то Андрій Єрмак повідомив, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК “Нафтогаз”. Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Додамо

Керівник Офісу Президента також розповів, що сьогодні був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління “Нафтогазу” Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців. Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Нагадаємо

Уряд офіційно прийняв рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України” строком на 1 рік. 

Пізніше відомо, що члени наглядової ради “Нафтогазу” достроково йдуть у відставку.

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