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Ситуация с Нафтогазом: наблюдательному совету предложат остаться, а замену Витренко начнут искать через полгода

Киев • УНН

 • 31888 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаза" с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться, а замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Ситуация с Нафтогазом: наблюдательному совету предложат остаться, а замену Витренко начнут искать через полгода

Детали

По ситуации вокруг "Нафтогаза Украины", то Андрей Ермак сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз". Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Добавим

Руководитель Офиса Президента также рассказал, что сегодня был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.

Напомним

Правительство официально приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" сроком на 1 год.

Позже известно, что члены наблюдательного совета "Нафтогаза" досрочно уходят в отставку.

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