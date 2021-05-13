Ситуация с Нафтогазом: наблюдательному совету предложат остаться, а замену Витренко начнут искать через полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаза" с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться, а замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По ситуации вокруг "Нафтогаза Украины", то Андрей Ермак сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз". Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.
Добавим
Руководитель Офиса Президента также рассказал, что сегодня был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.
Напомним
Правительство официально приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" сроком на 1 год.
Позже известно, что члены наблюдательного совета "Нафтогаза" досрочно уходят в отставку.