Ситуация с Нафтогазом: наблюдательному совету предложат остаться, а замену Витренко начнут искать через полгода

КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаза" с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться, а замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.