Наглядова рада “Нафтогазу” йде у відставку

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“Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження були поновлені для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування Компанії. Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі”, — йдеться у повідломленні.

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Зазначають, що відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень.

Нагадаємо

Уряд офіційно прийняв рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України” строком на 1 рік. Нове керівництво Нафтогазу продовжить боротьбу проти “Північного потоку-2”.