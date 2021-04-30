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Наблюдательный совет "Нафтогаза" уходит в отставку

Наблюдательный совет "Нафтогаза" уходит в отставку

Киев  •  УНН

 • 22687 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Члены наблюдательного совета “Нафтогаза” досрочно уходят в отставку. Об этом говорится в заявлении наблюдательного совета, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только ее полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления Компании. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия впредь”, - говорится в повидломленни.

Детали

Отмечают, что согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021.

Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий.

Напомним

Правительство официально принял решение о назначении с 29 апреля 2021 Юрия Витренко председателем правления акционерного общества “Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины” сроком на 1 год. Новое руководство Нафтогаза продолжит борьбу против “Северного потока-2”.

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