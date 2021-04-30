Єврокомісія також не оминула ротацію у Нафтогазі: закликала до реформ та дотримання стандартів

Деталі

“Єврокомісія глибоко стурбована останнім розвитком подій навколо „Нафтогазу“, і ми закликаємо українську владу гарантувати, щоб всі рішення про управління державними компаніями приймалися відповідно до визнаних стандартів корпоративного управління”, — заявив він і додав, що реформування системи корпоративного управління входить в набір зобов’язань України перед ЄС.

Стано сказав, що “ЄС знаходиться в постійному контакті з українськими партнерами на різних рівнях і вже поінформував їх про свою реакцію на ситуацію навколо “Нафтогазу”. “Ми підтримуємо зусилля по проведенню реформ в Україні значним обсягом ресурсів, надаємо велику допомогу, ми шукаємо можливості вирішення всіх проблем. Україна вже досягла значних успіхів у реформуванні системи корпоративного управління, яка є дуже важливим елементом (програми реформ)”, — сказав Стано.

“Більш детальну реакцію ми опублікуємо пізніше, у вигляді окремої заяви”, — підкреслив він.

Реформування системи корпоративного управління в Україні є однією з умов для надання Україні фінансової допомоги Євросоюзу.

Раніше

Державний департамент США і посли країн Групи семи (G7) в Україні випустили заяви з приводу звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК “Нафтогаз України” і призначення замість нього Юрія Вітренка, а також про звільнення наглядової ради Нафтогазу: вони нагадали про реформи і застерегли від політичного втручання.

Контекст

Уряд напередодні звільнив Андрія Коболєва і прийняв рішення про призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України”. Додамо, що раніше про призначення Вітренко керівником Нафтогазу УНН повідомляли власні джерела.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. У відповідь Вітренко заявив, що “нікуди не йде”.

Причиною звільнення Андрія Коболєва з посади голови Нафтогазу міг стати той факт, що акціонери визнали роботу правління НАК у 2020 році “незадовільною”. Щонайменше ці факти наводять в Кабміні, інформуючи про звільнення Коболєва.