Після інформації щодо відставки Вітренко заявив, що "наразі" нікуди не йде

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство енергетики не підтвердило інформацію про те, що виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Сьогодні Юрій Вітренко повернувся до виконання обов'язків міністра енергетики після відрядження в Катар. В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко перебував з візитом у Досі, столиці Катару, куди він вирушив ще 29 березня 2021 року", - вказали у міністерстві, додавши, що в.о. міністра повернувся з відрядження напередодні.

Коментар Вітренка

За словами в.о. міністра Вітренка, "чутки про нарікання з боку уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер".

"Наразі я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту Президента України, який заплановано на найближчі дні", - прокоментував Вітренко.

Що було раніше

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Додатково

21 грудня 2020 року Юрій Вітренко став виконувачем обов’язків міністра енергетики. До цього Верховна Рада України 17 грудня не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром — міністром енергетики України. Відповідне рішення тоді підтримали лише 186 народних депутатів України.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив заяву, що Вітренка призначили в.о. в обхід Верховної Ради.

Отримавши крісло міністра, хоч і з приставкою в.о., Вітренко у перші тижні своєї роботи виявився в центрі “тарифної кризи”, вихід з якої шукають досі. І відміна пільгової ціни на електроенергію за перші 100 кВт-год — лише верхівка айсберга.

Пізніше нардепи знову не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, тобто він так і залишився “недоміністром” з приставкою в.о. І це незважаючи на заклик Президента Володимира Зеленського на засіданні фракції до нардепів монобільшості підтримати кандидатуру Вітренка.

Однак, уже 23 лютого народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради проголосували за законопроект про державну службу, який розширив повноваження в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

До нового призначення Вітренко працював у Нафтогазі. І задекларував 284,638 млн грн зарплати за 2020 рік, обіймаючи посаду у НАК “Нафтогаз України”. У декларації, зокрема, є гонорари від “Укрнафти” — 1,4 млн грн, 1 млн грн додаткового блага від “Нафтогазу”.

До слова, раніше він відмовився віддавати 4 млн доларів премії від НАК “Нафтогаз” на благодійність, що викликало обурення у представників парламентської фракції “Слуга народу”. Вітренко заявив, що отримав цю премію зовсім справедливо в межах його контракту з Нафтогазом.

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