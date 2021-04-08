После информации об отставке Витренко заявил, что "на данный момент" никуда не уходит

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35628 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52237 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105438 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141375 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193851 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192611 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278261 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325190 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157800 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143117 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

3 марта, 13:54 • 29874 просмотра
Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

3 марта, 13:59 • 27746 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 43834 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 44265 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103940 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 325188 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278752 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434120 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400064 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383282 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103940 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185554 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213775 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193768 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278260 просмотра
Актуальное
После информации об отставке Витренко заявил, что "на данный момент" никуда не уходит

После информации об отставке Витренко заявил, что "на данный момент" никуда не уходит

Киев  •  УНН

 • 30525 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство энергетики не подтвердило информацию о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Сегодня Юрий Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар. И.о. министра энергетики Юрий Витренко находился с визитом в Дохе, столице Катара, куда он отправился еще 29 марта 2021 года", - указали в министерстве, добавив, что и.о. министра вернулся из командировки накануне.

Комментарий Витренко

По словам и.о. министра Витренко, "слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер".

"На данный момент я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита Президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - прокомментировал Витренко.

Что было ранее

Накануне в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Дополнительно

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре "тарифного кризиса", выход из которого ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч - лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался "недоминистром" с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции к нардепам монобольшинства поддержать кандидатуру Витренко.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК "Нафтогаз Украины". В декларации, в частности, есть гонорары от "Укрнафты" - 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от "Нафтогаза".

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК "Нафтогаз" на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции "Слуга народа". Витренко заявил, что получил эту премию совсем справедливо в рамках его контракта с Нафтогазом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы