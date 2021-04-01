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Вітренко за рік у “Нафтогазі” отримав понад 284 млн грн зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 284, 638 млн грн зарплати за 2020 рік, обіймаючи посаду у НАК “Нафтогаз України”. Про це пише УНН з посиланням на його декларацію у Єдиному реєстрі.

Деталі

У 2020 році Юрій Вітренко отримав у “Нафтогазі” 284,638 млн грн зарплати, на його рахунках у банках знаходиться 2,951 млн доларів, 904,4 тис. грн та більше 13 тис. євро. Готівкою він задекларував 100 тис. доларів, 10 тис. євро та 500 тис. грн.

15,8 тис. грн зарплати задекларував він у Міненерго. Згідно з даними в декларації, Вітренко є бенефеціаром компанії “Ейвайей Кепітал”, де працював за сумісництвом і отримав 41,7 тис. грн. зарплати.

Також Вітренко задекларував 148 421 державну облігацію України, непередані корпоративні права в компаніях “Ейвайей Сек’юрітіз” (100%) і “Ексім Експрес” (20%).

У декларації є гонорари від “Укрнафти” — 1,4 млн. грн., 1 млн грн додаткового блага від “Нафтогазу”. У власності в.о. міністра енергетики — квартира у Києві площею 124 м2, його дружина має дві квартири в Києві. Подружжя орендує квартиру в Німеччині площею 298 м2. Дружина Вітренка є власником трьох автомобілів: Volkswagen Golf 2008 року випуску, Tesla Model X 2017 року випуску та Land Rover 2014 року випуску.

Вітренко вказаний кінцевим бенефіціаром компаній “Ейвайей Кепітал”, Nestras Holding Limited, яка зареєстрована на Кіпрі, та Ginger Global SA, зареєстрована в Панамі. Він також вніс у декларацію наручний годинник Patek Philippe.

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Додатково

21 грудня 2020 року Юрій Вітренко став виконуючим обов’язки міністра енергетики. До цього Верховна Рада України 17 грудня не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром — міністром енергетики України. Відповідне рішення тоді підтримали тільки 186 народних депутатів України.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив заяву, що Вітренка призначили в.о. в обхід Верховної Ради.

Отримавши крісло міністра, хоч і з приставкою в.о., Вітренко у перші тижні своєї роботи виявився в центрі “тарифної кризи”, вихід з якої шукають досі. І відміна пільгової ціни на електроенергію за перші 100 кВт-год — лише верхівка айсберга.

Як писав УНН, нардепи двічі не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, тобто він так і залишився “недоміністром” з приставкою в.о. І це незважаючи на заклик Президента Володимира Зеленського на засіданні фракції до нардепів монобільшості підтримати кандидатуру Вітренка.

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