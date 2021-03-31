Єрмак за рік на посаді отримав більшу заробітну плату, ніж Зеленський: річна декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. Очільник ОП за рік заробив менше півмільйона гривень, передає УНН.
Деталі
Так, згідно документу, за рік Єрмак отримав 475 563 грн доходів, з яких 444 539 грн. – зарплата за місцем роботи в Офісі Президента України.
Зазначимо, що заробітна платня Президента на посаді за рік склала 336 000 грн.
Єрмак має готівкою 153 000 доларів та 50 000 євро, а також 226 282 грн на банківських рахунках. Крім того, вказано 1,381 млн грн коштів, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" та заборгованість цієї компанії за 2 договорами у розмірі 8,314 млн грн.
Керівник ОП вказав у декларації квартиру у Києві площею 107,8 кв.м., набуту 2005 року, а також автомобіль Mercedes-Benz S 350 2019 року випуску, набуту у минулому році. Вартість на дату набуття автівки – 2 972 776 грн.
Що було раніше
Так, Президент України Володимир Зеленський у середу оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. У документі - державна дача, брендові годинники та внесок на пам'ятник Каденюку.