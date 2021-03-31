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Державна дача, брендові годинники та внесок на пам'ятник Каденюку: що задекларував Зеленський

Київ • УНН

 • 17324 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. У документі - державна дача, брендові годинники та внесок на пам'ятник Каденюку, передає УНН.

Деталі

Згідно з декларацією Глави держави, його доходи, а також доходи його дружини Олени, у 2020 році становили 22 млн 747 тис. 791 грн.

З них, зокрема, Зеленський отримав:
— Товариство з обмеженою відповідальністю “Квартал ТВ”, роялті — 4 386 832 грн
— Дохід від надання майна в оренду від Антона Борисова — 230 703 грн
— Інвестиційний прибуток від цінних паперів від АТ “ОТП БАНК” — 203 639 грн
— Комерційний банк “ПриватБанк”, проценти — 207 грн
— АТ “ОТП БАНК, проценти — 238 298 грн
— Заробітна плата за основним місцем роботи, отримана від ДУС — 336 000 грн
— ТОВ “Драйв Продакшн”, роялті — 8 000 грн
— ТОВ “Кіностолиця”, роялті — 239 000 грн
— Дохід від відчуження нерухомого майна, від Валентини Кісель — 12 114 000 грн
— Дохід від продажу земельної ділянки Валентині Кісель — 1 356 600.

Своєю чергою, Олена Зеленська принесла в родину:
— Інвестиційний прибуток від цінних паперів від АТ “ОТП БАНК” — 203 639 грн
— Заробітна плата за основним місцем роботи у “Кварталі 95” — 952 900 грн
— Страхові виплати від ПАТ “Страхова компанія Юніка” — 33 922 грн
— Дохід від надання майна в оренду “Кварталу 95” — 2 443 027 грн
— ТОВ “МЕДІА ФРЕНДС”, роялті — 1000 грн
— AT “ОТП Банк”, проценти — 60 грн.

На банківських рахунках у Зеленського 23 027 доларів та 386 082 Євро (з яких 381 977 Євро на рахунку “ПриватБанку”, що знаходиться у Латвії), а також 5 760 264 грн.

У спільній сумісній власності з дружиною він також має 100 000 грн, 615 000 доларів та 7 000 Євро готівкою.

Зеленський задекларував 14 об’єктів нерухомості, з яких новий — державна дача на правах користування.

Президент вказав у декларації низку брендових годинників: від BREGUET, Tag Heuer, ROLEX та Bovet. У його дружини — від Piaget та Graff.

У власності Глави держави автомобіль Range Rover, у дружини — Mercedes-Benz.

Зеленський залишається власником великої кількості торгових марок. У 2020 році були також зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном.

“Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост Президента”, — зазначають у пресслужбі ОП.

Також повідомляється, що компанія PricewaterhouseCoopers завершила у 2020 році оцінку двох торговельних марок.
За даними відповідних звітів, вартість торговельної марки “Жіночий квартал” становить 21 млн 390 тис. грн. Вартість торговельної марки “Слуга Народу”, яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, становила 11 млн 200 тис. грн.

Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тис. грн.

Крім того, Президент задекларував 25 289 587 грн видатків, з яких 250 000 грн - добровільний внесок на пам'ятник космонавту Леоніду Каденюку.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, за рік роботи на посаді, прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав понад 540 тис. грн заробітної платні.

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