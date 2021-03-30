Скільки отримує прем'єр: Шмигаль подав декларацію про доходи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За рік роботи на посаді, прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав понад 540 тис. грн заробітної платні. Відповідні дані містяться у поданій посадовцем 29 березня електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік, передає УНН.
Деталі
Так, Шмигаль задекларував як майно подружжя житловий будинок площею 251,9 кв.м. у Львові вартістю 1 063 200 грн (власник — дружина), а також земельну ділянку площею 2200 кв.м. у Хоросниці, що на Львівщині.
Також в декларації містяться дві земельні ділянки у Львові на 151 кв.м. та 458 кв.м., вартістю 164 951 грн та 500 314 грн. відповідно, що належать дружині прем’єра. Останньою вона володіє на 25%.
Згідно з декларацією, їй належить ще одна земельна ділянка у Хоросниці площею 2200 кв. м., а також нежитлове приміщення площею 417 кв.м. в Кам’янці-Бузьці Львівської області вартістю 4940000 грн.
Прем’єр задекларував і автівку дружини Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску вартістю 831 900 грн на момент придбання.
З доходів, Шмигаль отримав 540 052 грн заробітної платні на посаді прем’єра, а також 34 018 грн від Івано-Франківській облдержадміністрації.
Крім того, він задекларував отримання 90 150 грн. від Андрія Якиміва у вигляді доходу від відчуження нерухомого майна. У дружини Катерини серед джерел доходу вказана тільки виплата пенсії по інвалідності в розмірі 25 800 грн від Пенсійного фонду у Львівській області.
Серед активів у прем’єр-міністра 155 000 доларів готівкою та 57 728 грн на рахунку в ПриватБанку. У дружини готівкою 80 000 доларів та 11 953 грн у тій самій установі.
Довідково
За даними НАЗК, станом на 25 березня лише 65% від очікуваної кількості декларацій від посадовців отримали у Національному агентстві з питань запобігання корупції, тоді як до кінця кампанії декларування залишився лише 1 тиждень.