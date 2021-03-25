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Час спливає: у НАЗК попередили, що ще 35% чиновників не здали декларації

Київ • УНН

 • 14468 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Лише 65% від очікуваної кількості декларацій від посадовців отримали у Національному агентстві з питань запобігання корупції, тоді як до кінця кампанії декларування залишився лише 1 тиждень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Цитата:

"Станом на 24 березня до... Реєстру декларацій уже подано 597 211 щорічних декларацій та 53 855 декларацій після звільнення за 2020 рік. Загалом подано 651 147 декларацій, які відображають дані щодо статків посадовця за минулий рік. Це лише 65 % від загальної кількості декларацій, які НАЗК планує отримати в цьому році", - вказали в агентстві.

Деталі

За даними НАЗК, найбільшу кількість щорічних декларацій за 2020 рік до Реєстру декларацій подали суб’єкти, які займають посади державної служби — 242 995 документів. На другому місці — посадові особи місцевого самоврядування із 78 962 поданих декларації. Посадові особи юридичних осіб публічного права подали 72 745 декларацій.

Від осіб, які займають посади з високим корупційним ризиком, надійшло 19 750 щорічних декларацій за 2020 рік. Поміж осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, декларації подали 32 807 осіб.

"Нагадуємо вам, що до кінця кампанії декларування залишився лише один тиждень. Якщо ви ще не встигли подати вашу декларацію, рекомендуємо вам зробити це якнайшвидше", - наголосили при цьому у НАЗК.

Доповнення

Протягом 2020 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно 5 131 особи.

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