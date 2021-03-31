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Государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку: что задекларировал Зеленский

Киев  •  УНН

 • 17316 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. В документе - государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку, передает УНН.

Детали

Согласно декларации главы государства, его доходы, а также доходы его жены Елены, в 2020 году составляли 22 млн 747 тыс. 791 грн.

Из них, в частности, Зеленский получил:
- Общество с ограниченной ответственностью "Квартал ТВ", роялти - 4386832 грн
- доход от предоставления имущества в аренду от Антона Борисова - 230703 грн
- Инвестиционный доход от ценных бумаг от АО "ОТП БАНК" - 203639 грн
- Коммерческий банк "ПриватБанк", проценты - 207 грн
- АО "ОТП БАНК, проценты - 238 298 грн
- заработная плата по основному месту работы, полученная от ГУД - 336000 грн
- ООО "Драйв Продакшн", роялти - 8000 грн
- ООО "Киностолица", роялти - 239 000 грн
- доход от отчуждения недвижимого имущества, от Валентины Кисель - 12114000 грн
- доход от продажи земельного участка Валентине Кисель - 1356600.

В свою очередь, Елена Зеленская принесла в семью:
- Инвестиционный доход от ценных бумаг от АО "ОТП БАНК" - 203639 грн
- заработная плата по основному месту работы в "Квартале 95" - 952900 грн
- страховые выплаты от ПАО "Страховая компания Юника" - 33922 грн
- доход от предоставления имущества в аренду "Квартала 95" - 2443027 грн
- ООО "МЕДИА френдс", роялти - 1000 грн
- AT "ОТП Банк", проценты - 60 грн.

На банковских счетах у Зеленского 23027 долларов и 386 082 евро (из которых 381 977 евро на счету "ПриватБанка", что находится в Латвии), а также 5760264 грн.

В общей совместной собственности с женой он также имеет 100 000 грн, 615 000 долларов и 7000 евро наличными.

Зеленский задекларировал 14 объектов недвижимости, из которых новый - государственная дача на правах пользования.

Президент указал в декларации ряд брендовых часов от BREGUET, Tag Heuer, ROLEX и Bovet. У его жены - от Piaget и Graff.

В собственности главы государства автомобиль Range Rover, у жены - Mercedes-Benz.

Зеленский остается владельцем большого количества торговых марок. В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.

"Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост президента", - отмечают в пресс-службе ОП.

Также сообщается, что компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок.
По данным соответствующих отчетов, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21 млн 390 тыс. грн. Стоимость торговой марки "Слуга народа", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 11 млн 200 тыс. грн.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.

Кроме того, Президент задекларировал 25289587 грн расходов, из которых 250 000 грн - добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку.

Что было раньше

Как сообщал УНН, за год работы в должности, премьер-министр Денис Шмыгаль получил более 540 тыс. грн заработной платы.

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