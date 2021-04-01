Витренко за год в “Нафтогазе” получил более 284 млн грн зарплаты

Детали

В 2020 году Юрий Витренко получил в “Нафтогазе” 284,638 млн грн зарплаты, на его счетах в банках находится 2,951 млн долларов, 904,4 тыс. грн и более 13 тыс. евро. Наличными он задекларировал 100 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 500 тыс. грн.

15,8 тыс. Грн зарплаты задекларировал он в Минэнерго. Согласно данным в декларации, Витренко является бенефециаром компании “Ейвайей Кэпитал”, где работал по совместительству и получил 41,7 тыс. грн. зарплаты.

Также Витренко задекларировал 148 421 государственную облигацию Украины, непереданные корпоративные права в компаниях “Ейвайей Секьюритиз” (100%) и “Эксим Экспресс” (20%).

В декларации являются гонорары от “Укрнафты” — 1,4 млн. грн., 1 млн грн дополнительного блага от “Нафтогаза”. В собственности и.о. министра энергетики — квартира в Киеве площадью 124 м2, его жена имеет две квартиры в Киеве. Супруги арендует квартиру в Германии площадью 298 м2. Жена Витренко является владельцем трех автомобилей: Volkswagen Golf 2008 года выпуска, Tesla Model X 2017 выпуска и Land Rover 2014 выпуска.

Вторник указанный конечным бенефициаром компаний “Ейвайей Кэпитал”, Nestras Holding Limited, зарегистрированной на Кипре, и Ginger Global SA, зарегистрированная в Панаме. Он также внес в декларацию наручные часы Patek Philippe.

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Дополнительно

21 декабря 2020 Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. К этому Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренка назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре “тарифного кризиса”, выход из которой ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч — лишь верхушка айсберга.

Как писал УНН, нардепы дважды не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался “недоминистром” с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции в нардепов монобильшости поддержать кандидатуру Витренка.