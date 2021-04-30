Еврокомиссия также не обошла ротацию в Нафтогазе: призвала к реформам и соблюдению стандартов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Еврокомиссия “глубоко обеспокоена” решением уволить главу “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева и находится в контакте с властями Украины. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает УНН.
Детали
“Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг „Нафтогаза“, и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления”, — заявил он и добавил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед ЕС.
Стано сказал, что “ЕС находится в постоянном контакте с украинскими партнерами на разных уровнях и уже проинформировал их о своей реакции на ситуацию вокруг “Нафтогаза”. “Мы поддерживаем усилия по проведению реформ в Украине значительным объемом ресурсов, предоставляем большую помощь, мы ищем возможности решения всех проблем. Украина уже добилась значительных успехов в реформировании системы корпоративного управления, которая является очень важным элементом (программы реформ)”, — сказал Стано.
“Более подробную реакцию мы опубликуем позднее, в виде отдельного заявления”, — подчеркнул он.
Реформирование системы корпоративного управления в Украине является одним из условий для предоставления Украины финансовой помощи Евросоюза.
Ранее
Государственный департамент США и послы стран Группы семи (G7) в Украине выпустили заявления по поводу увольнения Андрея Коболева с должности главы правления НАК “Нафтогаз Украины” и назначения вместо него Юрия Витренко, а также об увольнении наблюдательного совета Нафтогаза: они напомнили о реформах и предостерегли от политического вмешательства.
Контекст
Правительство накануне уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления акционерного общества “Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины”. Добавим, что ранее о назначении Витренко руководителем Нафтогаза УНН сообщали собственные источники.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. В ответ Витренко заявил, что “никуда не идет”.
Причиной увольнения Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза мог стать тот факт, что акционеры признали работу правления НАК в 2020 году “неудовлетворительной”. По меньшей мере эти факты приводят в Кабмине, информируя об увольнении Коболева.