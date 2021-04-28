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Юрія Вітренко найближчим часом призначать керівником Нафтогазу замість Коболєва

Юрія Вітренко найближчим часом призначать керівником Нафтогазу замість Коболєва

Київ • УНН

 • 25677 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Юрія Вітренко найближчим часом призначать керівником Нафтогазу замість Коболєва, про це УНН повідомили власні джерела.

Цитата

“Коболєва звільнили і відпустять майже з миром, ніякого слідства по ньому не має бути. На місце Коболєва в Нафтогаз прийде Вітренко в найближчі дні”, — сказав співрозмовник агентства.

Контекст

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. На це Вітренко заявив, що “нікуди не йде”.

Додатково

21 грудня 2020 року Юрій Вітренко став виконувачем обов’язків міністра енергетики. До цього Верховна Рада України 17 грудня не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром — міністром енергетики України. Відповідне рішення тоді підтримали лише 186 народних депутатів України.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив заяву, що Вітренка призначили в.о. в обхід Верховної Ради.

Отримавши крісло міністра, хоч і з приставкою в.о., Вітренко у перші тижні своєї роботи виявився в центрі “тарифної кризи”, вихід з якої шукають досі. І відміна пільгової ціни на електроенергію за перші 100 кВт-год — лише верхівка айсберга.

Пізніше нардепи знову не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, тобто він так і залишився “недоміністром” з приставкою в.о. І це незважаючи на заклик Президента Володимира Зеленського на засіданні фракції до нардепів монобільшості підтримати кандидатуру Вітренка.

Однак, уже 23 лютого народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради проголосували за законопроект про державну службу, який розширив повноваження в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

До нового призначення Вітренко працював у Нафтогазі. І задекларував 284,638 млн грн зарплати за 2020 рік, обіймаючи посаду у НАК “Нафтогаз України”. У декларації, зокрема, є гонорари від “Укрнафти” — 1,4 млн грн, 1 млн грн додаткового блага від “Нафтогазу”.

До слова, раніше він відмовився віддавати 4 млн доларів премії від НАК “Нафтогаз” на благодійність, що викликало обурення у представників парламентської фракції “Слуга народу”. Вітренко заявив, що отримав цю премію зовсім справедливо в межах його контракту з Нафтогазом.

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