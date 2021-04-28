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Юрия Витренко в ближайшее время назначат руководителем Нафтогаза вместо Коболева

Юрия Витренко в ближайшее время назначат руководителем Нафтогаза вместо Коболева

Киев  •  УНН

 • 25667 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Юрия Витренко в ближайшее время назначат руководителем Нафтогаза вместо Коболева, об этом сообщили УНН собственные источники.

Цитата

“Коболева уволили и отпустят почти с миром, никакого следствия по нему не должно быть. На место Коболева в Нафтогаз придет Витренко в ближайшие дни”, — сказал собеседник агентства.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. На это Витренко заявил, что “никуда не уходит”.

Дополнительно

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре “тарифного кризиса”, выход из которого ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч — лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался “недоминистром” с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции к нардепам монобольшинства поддержать кандидатуру Витренко.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК “Нафтогаз Украины”. В декларации, в частности, есть гонорары от “Укрнафты” — 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от “Нафтогаза”.

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК “Нафтогаз” на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции “Слуга народа”. Вторник заявил, что получил эту премию совсем справедливо в пределах его контракта с Нафтогазом.

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