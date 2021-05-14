Уговоры Ермака и Шмыгаля не сработали: пять из шести членов Наблюдательного совета "Нафтогаза" прекращают свои полномочия

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"Пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко - 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих пока в Компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", - говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, в составе Наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Правительством в конце апреля текущего года.

Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений.

Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее

Вчера Андрей Ермак сообщил на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз". Она будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Руководитель Офиса Президента также рассказал, что был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.

Сегодня же с послами стран Группы семи говорил уже премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что Кабинет министров может включить в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" представителя США.

Напомним

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". В НАК заявили, что такое решение - юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что "придерживались процедуры".

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля все члены наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением №370-р увил 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться - под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать через полгода на прозрачном конкурсе.