Зеленский объяснил причину смены руководства "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину увольнения Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” его неспособностью обеспечить доходность госкомпании. Об этом Глава государства заявил на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
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“Нафтогаз” должен наполнять госбюджет, исходя из их обещаний и их планов работы. “Натфогаз” показал, я не говорю о тех убытках, о которых пишут СМИ, минус 11 миллиардов в этом году. Правительство приняло решение, как главный акционер “Нафтогаза”, сменить руководство“, — сказал Зеленский.
Глава государства пообещал, что таких убытков уже не будет.
“Закроются офисы, которые финансировались для лоббирования „Нафтогаза“, закроются СМИ и представители, находящиеся за рубежом и лоббирующие руководство „Нафтогаза“. Там большие деньги и за это платят все граждане Украины. Это серьезная проблема”, — добавил Президент.
Контекст
Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “придерживались процедуры”.
29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.
30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением № 370-р уволил 28 апреля, но сразу же выбрал снова, но с 30 апреля.
13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК “Нафтогаз Украины” с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться — под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе.
Вчера же Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.