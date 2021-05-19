Кабмін затвердив п'ятьох членів наглядової ради Нафтогазу

Цитата:

"Кабінет міністрів ухвалив рішення обрати в наглядову раду Нафтогазу трьох незалежних членів: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттісвуд Клер Мері Джоан. А також двох членкинь наглядової ради від держави: Наталю Бойко та Юлію Ковалів. Всіх обрано на строк до одного року, поки не проведуть конкурси з відбору", - повідомила Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі.

Що було раніше

На засіданні уряду 19 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України запросив наглядову раду НАК "Нафтогаз України" на своє засідання та має намір продовжити співпрацю з наглядовою радою до проведення нового конкурсу.

Доповнення

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". У НАК заявили, що таке рішення - юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що "дотрималися процедури".

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня п'ять з шести членів наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням №370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися - під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.