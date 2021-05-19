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Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза

Киев • УНН

 • 23632 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, принял решение избрать в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" трех независимых членов совета и двух - от государства. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк по итогам заседания правительства, передает УНН.

Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза

Цитата:

"Кабинет министров принял решение избрать в наблюдательный совет Нафтогаза трех независимых членов: Лескуа Бруно Жан Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттисвуд Клэр Мэри Джоан. А также двух членов наблюдательного совета от государства: Наталью Бойко и Юлию Коваль. Всех избрано на срок до одного года, пока не проведут конкурсы по отбору", - сообщила Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале.

Что было ранее

На заседании правительства 19 мая Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины пригласил наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на свое заседание и намерен продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.

Дополнение

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет, уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В НАК заявили, что такое решение - юридическая манипуляция. В Кабмине сказали , что "придерживались процедуры".

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением №370-р уволил 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться - под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе.

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